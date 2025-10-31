AUTOMOBILISME
Smörg arriba molt motivat a Jerez amb ganes de rematar la temporada
John Smörg afronta aquest cap de setmana la part decisiva de la temporada a l’Iberian Supercars-Supercars Espanya, amb la penúltima cita al circuit de Jerez-Ángel Nieto. El pilot resident, que competeix amb el BMW M4 GT4 EVO al costat de Francisco Javier Macías, arriba com a líder del campionat espanyol amb 116 punts i segon a la classificació ibèrica, amb 79. La dupla encara no ha baixat del podi en tota la temporada, amb dues segones posicions a l’Algarve, dues victòries al Jarama i un segon i tercer lloc a València, malgrat els problemes mecànics. A Jerez, circuit històric de 4.426 metres, Smörg i Macías buscaran consolidar el lideratge i apropar-se al títol abans de la darrera prova, a Estoril, prevista per a final de novembre.
“Arribem molt motivats i amb ganes de rematar una temporada excel·lent. València ja és història i ara només pensem en Jerez”, va afirmar Smörg.