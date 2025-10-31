CICLISME
Oier Lazkano, suspès per l’UCI de manera provisional
La Unió Ciclista Internacional (UCI) va anunciar la suspensió provisional del corredor resident Oier Lazkano, després de detectar “anomalies inexplicables en el seu passaport biològic” corresponents als anys 2022, 2023 i 2024. L’organisme amb seu a Aigle (Suïssa) va explicar en un comunicat que la decisió s’havia pres d’acord amb el reglament antidopatge de l’UCI, mentre es desenvolupen els procediments pertinents.
El passaport biològic de l’atleta (ABP) és un registre individual que recull els resultats de totes les mostres i controls realitzats a un esportista durant un període de temps, permetent detectar alteracions fisiològiques que podrien indicar l’ús de substàncies prohibides fins i tot sense un positiu directe. La notícia confirma les sospites al voltant de Lazkano, que no competia des de l’abril, després d’una primavera discreta que va tancar amb la participació en la París-Roubaix. Durant aquests mesos, ni el corredor ni el seu entorn van donar explicacions sobre la seva absència, i la desaparició de les xarxes socials havia alimentat tota mena d’especulacions.