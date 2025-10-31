ESQUÍ ALPÍ

Carla Mijares i Íria Medina preparen a Levi els primers reptes del curs

Mijares ultima la preparació per a la Copa del Món del 15 de novembre amb una estada d’entrenaments

Carla Mijares preparant els darrers detalls per al començament de la temporada.Origami / O. Rius

Redacció
Levi (Finlàndia)

L’equip nacional femení de tècnica, amb Carla Mijares i Íria Medina, es troba a Levi (Finlàndia) per a una primera estada a Escandinàvia, on es perfilen els detalls per a l’inici de la temporada.

Després de tres dies a Wittenburg (Alemanya), també amb l’equip masculí, el grup sencer es va traslladar a Levi per seguir entrenant. “La Carla a Wittenburg va treballar el començament dels traçats per agafar com més aviat millor el ritme i generar velocitat”, va explicar el responsable de l’equip, Josh Alayrach. “A Levi va intentar repetir el que vam treballar a Ushuaia durant la pretemporada d’estiu, que és ser regular, ser madura a totes les mànegues, arribar a baix amb un nivell d’esquí molt alt”, hi va afegir Alayrach.

“A Levi [Mijares] ha intentat repetir el que vam treballar a Ushuaia durant la pretemporada d’estiu”Josh Alayrach, Responsable de l’equip

Abans, l’esquiadora andorrana, que disputarà la Copa del Món de Levi del pròxim 15 de novembre, va ser a Wittenburg per adaptar-se a una neu molt dura, per després seguir a Levi, on ara per ara les condicions són més complicades, amb molta humitat i pluja. La previsió és continuar entrenant fins al 6 de novembre, centrant-se en la regularitat i la solidesa tècnica abans del debut.

Pel que fa a Íria Medina, el seu treball està sent molt positiu, explica Ibon Mintegui, el seu entrenador, treballant especialment l’adaptació al material i agafant ritme progressivament. La corredora de la FAE esquiarà fins al 10 de novembre vinent i, posteriorment, tornarà a Andorra. Més tard, el 21 de novembre, viatjarà a Suïssa per preparar la seva participació i el debut a la Copa d’Europa de gegant a Zinal (1 i 2 de desembre). Després, posarà rumb a Àustria per disputar la Copa d’Europa de Mayrhofen (6 i 7 de desembre), en un tram de temporada que serà clau per mesurar la seva evolució i consolidar la seva presència al circuit europeu.

