Bàrbara Vives, presidenta de la Federació de Vela
La Federació Andorrana de Vela ha renovat la junta directiva, que passa a estar presidida per Bàrbara Vives, fins ara secretària de l’entitat. Vives substitueix Matthieu Leyder al capdavant de la federació després d’un procés intern de renovació que busca continuïtat i impulsar nous projectes de foment de la vela. La nova junta queda formada per Ana María Andrés, vicepresidenta, M. José Puigsubirà com a tresorera i Rafel Gaytan com a secretari.