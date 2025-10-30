Futbol
L'FC Andorra supera el Valle de Egüés i accedeix a la segona ronda de la Copa del Rei (1-5)
Merquelanz, Petxarromán, Nieto i Uzkudun signen els gols de l'equip tricolor
L'FC Andorra ha superat amb comoditat el tràmit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i s'ha desfet del modest Valle de Egüés de Tercera RFEF per 1 a 5, en un partit pràctic, sense estridències ni gaire brillantor. Després d'un primer tram d'estudi i amb poca continuïtat, l'equip tricolor ha protagonitzat dos avisos, preludi de què ha estat el primer gol signat pel debutant Merquelanz (28'). Abans del descans, Petxarromán ha fet el segon després d'aprofitar una assistència esplèndida des de mig camp d'un altre dels futbolistes que s'han estrenat de manera oficial, el turc Efe Akman (45').
Amb el marcador a favor i sense patir cap incomoditat, l'Andorra ha accelerat a la represa per sentenciar l'eliminatòria. Manu Nieto, amb un toc de primeres a centrada d'Álex Calvo (62') i Aitor Uzkudun (67') que s'ha estrenat en l'apartat golejador han posat el 0 a 4 que deixava l'enfrontament vist per a sentència, però, abans del final el Valle de Egüés ha maquillat el marcador amb un penal que ha transformat Hasier al minut 70 i Cerdà, que també reapareixia ha segellat l'1 a 5 definitiu a set minuts per la conclusió. L'equip tricolor accedeix, per tant, a la segona ronda de la Copa del Rei que viurà el sorteig en dues setmanes i que emparellarà el grup d'Ibai Gómez amb un Primera RFEF o un equip de la mateixa categoria, de la Segona Divisió.
FITXA TÈCNICA
VALLE DE EGÜÉS, 1: Aitor Navarro, E. Oroz, Hasier, Medina, Aldasoro, Olague, Astrain, Terés, Iván Cuéllar, I. Beloki i Sergio López.
FC ANDORRA, 5: Owono, Petxarroman, Alende, Antal, Imanol, Efe Akman, Álvaro Martín, Merquelanz, Lautaro, Uzkudun i Álex Calvo.
CANVIS: Ander Sáinz per Aitor Navarro (46’); Markel per Olague (64’); Goikoetxea per Medina (64’); Berruete per Cuéllar (76’) i M. Oroz per Sergio López (76’) -Valle de Egüés-; M. Nieto per Lautaro (51’); Cerdà per Imanol (51’); Jastin per Álex Calvo (64’); Martí Vilà per Petxa (76’) i M. Domènech per Merquelanz (76’) -FC Andorra-.
GOLS: 0-1, Merquelanz (28’); 0-2, Petxa (45’); 0-3, Nieto (62’); 0-4 Uzkudun (67’); 1-4, Hasier, de penal (70’); 1-5, Cerdà (83’).
ÀRBITRE: Jon Ander González Esteban (Biscaia).
TARGETES: Groga a Hasier, Beloki, Olague -Valle de Egüés-.
ESTADI: Sarigurren, amb uns 1.800 espectadors.