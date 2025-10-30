FUTBOL
L’FC Andorra s’aferra al torneig del KO per sortir de la mala dinàmica
Els tricolors visiten el Valle de Egüés, de Tercera RFEF, a la recerca d’un triomf després de quatre duels sense guanyar
L’FC Andorra enceta la trajectòria a la Copa del Rei amb la visita a Sarriguren per veure’s les cares amb el Valle de Egüés, de Tercera RFEF, a partir de les 19.30 hores. Amb l’equip immers en una mala dinàmica, amb quatre partits sense guanyar a la lliga, els tricolors volen que aquest torneig del KO sigui terapèutic per tornar a redreçar el rumb a la competició de la regularitat. En aquest sentit, l’entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez, va manifestar que “és evident que no estem en la millor dinàmica, i per això la Copa del Rei ens arriba en el millor moment, perquè al final, quan estàs en una dinàmica menys bona, com més partits tinguis i com abans arribi l’oportunitat de fer-li la volta a la situació, millor”, a més d’agregar que “és un partit de Copa, que és una altra competició, i volem seguir endavant el màxim possible perquè hem parlat molt de la plantilla llarga que tenim, i crec que és bo per als jugadors”.
“Quan estàs en una dinàmica menys bona, com més partits tinguis, millor”
Pel que fa al rival, el Valle de Egüés arriba després de guanyar dissabte l’Aoiz per 2 a 1, i està situal a la meitat de la classificació (desè de 18 equips) al grup navarrès de Tercera RFEF. Sobre l’equip de Navarra, Ibai Gómez va afirmar que “hem estudiat el rival com si fos un partit de lliga, sabem que pot fer dos sistemes diferents en funció de com ataquem nosaltres”, i va afegir que “crec que serà un equip vertical, directe, que intentarà segones jugades, i hem d’evitar al màxim accions de pilota aturada”.
De cara a aquest duel, Ibai va deixar set titulars habituals al país, pensant en el partit de diumenge al migdia davant del Cadis. Així doncs, no hi seran Yaako, Gael, Carrique, Molina, Villahermosa, Olabarrieta i Minsu.