TIR
La Federació de Tir, reconeguda com a membre de ple dret per l’Europea
La Federació Andorrana de Tir (FAT) va ser reconeguda ahir oficialment per l’European Shooting Confederation durant l’assemblea general de l’ens continental celebrada a Erevan, Armènia. Segons van explicar des de la federació nacional, aquest reconeixement representa “un pas històric”, a més de culminar “cinc anys de treball intens sota la presidència de Marc Otero”, en què la FAT ha impulsat “una profunda modernització i professionalització que l’han situat a l’altura dels estàndards europeus més exigents”.
La federació ha impulsat aquest mandat la construcció del camp de fossa olímpica de Pal, la modernització de la galeria d’aire comprimit, la d’un model de transparència econòmica i de gestió eficient, la creació d’un carnet federatiu amb assegurança, i la formació i acreditació d’àrbitres internacionals. És per tot això que un cop complerts els requisits establerts pels organismes internacionals, la Federació Europea va fer el pas per acceptar la FAT com a membre de ple dret, obrint noves oportunitats de col·laboració i formació.