ESQUÍ DE MUNTANYA
Estada de l’equip nacional a Stelvio per preparar el curs
L’equip nacional d’esquí de muntanya de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va realitzar una estada de pretemporada a Stelvio, a Itàlia, abans de l’estrena del curs vinent. La temporada de la Copa del Món arrencarà al desembre als Estats Units i no farà el salt a Europa fins al 2026, amb la prova a Courchevel el 15 i 16 de gener, la Comapedrosa Andorra el 25 i 26 de gener, i la cursa a Boí-Taüll el 31 de gener i 1 de febrer.