OLIMPISME
Esprint olímpic
Andorra té sis places garantides per ser als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo
Andorra tindrà un mínim de sis places per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo de l’any vinent, quatre en esquí alpí i dues més en esquí de fons, una xifra que podria ampliar-se en la primera de les disciplines i, fins i tot, també amb una més en esquí de muntanya, tot i que aquesta última serà molt complicada d’aconseguir. Amb l’estrena de la temporada d’esports d’hivern el cap de setmana passat amb l’obertura de la Copa del Món d’alpí, i amb el compte enrere per a la cita italiana (ahir van complir-se 100 dies per a l’inici dels Jocs), els esportistes del país esgoten les possibilitats per poder ser a la cita olímpica que es farà del 6 al 22 de febrer. A hores d’ara, Joan Verdú i Cande Moreno, en alpí, i Gina del Rio i Irineu Esteve, en fons, són els únics que tenen la plaça assegurada en aquesta llista que s’ampliarà.
Dues en joc en esquí alpí
Amb la presència confirmada a hores d’ara de Joan Verdú i Cande Moreno, estan en joc dues places més per a l’esquí alpí. Segons la normativa del COI, els requisits són tenir un màxim de 80 punts FIS en descens i supergegant, i 120 en eslàlom i gegant, uns criteris que compleixen 27 esquiadors de la FAE (set dones i 20 homes), i tots els països que tinguin esportistes amb mínima reben dues places (una per gènere). A més, les nacions amb esportistes dintre del Top 30 de la llista de sortida de la Copa del Món, que es tancarà el 19 de gener, n’aconsegueixen una d’extra, en el cas d’Andorra la de Verdú pel gegant. A més, les quotes es van reassignant tenint en compte el màxim de 153 homes i 153 dones, i que cada comitè olímpic nacional pot portar un màxim d’11 esquiadors i 11 esquiadores, i això fa que Cande Moreno obtingui una altra plaça en descens i supergegant per aquesta reassignació.
Pel que fa a les altres dues places, és cada país qui decideix, però en el cas d’Andorra, per rànquing, estarien ara mateix posicionats Bartumeu Gabriel en nois (en eslàlom i gegant) i Jordina Caminal en noies (en descens i supergegant). Per darrere hi hauria Àlex Rius, Xavier Cornella i Pere Cornella en cas de la plaça masculina, i Carla Mijares, Clàudia Garcia i Íria Medina en la femenina.
En cas de renúncies i la resta de reassignacions, Andorra podria tenir una cinquena plaça en esquí alpí, però sembla difícil, ja que hi hauria d’haver 96 renúncies en homes i 12 en dones per aconseguir-les. L’altra manera de tenir un altre representant seria que abans del 19 de gener aconseguís entrar al Top 30 de la llista de sortida de la Copa del Món, garantint-se així una plaça més.
En fons sobre places
En el cas de l’esquí de fons, els bons resultats dels últims anys faran que a Andorra li sobrin places, ja que en té quatre de disponibles, però només tres atletes que compleixen els requisits. Com en l’alpí, cada país té dret a dues places, i en el cas d’Andorra, en té dues extres més per estar al Top 30 del rànquing per països en fons, però en noies només Gina del Rio compleix els requisits. Pel que fa als nois, a més d’Irineu Esteve, hi ha un altre fondista, Thomas Pereiro, que compliria amb la mínima, però la FAE utilitzarà només les dues places de Del Rio i Esteve.
Per últim, s’ha de veure el cas de l’esquí de muntanya, que s’estrenarà en uns Jocs d’hivern a Milà. Oriol Olm és l’únic representant del país que té possibilitats, però és complicat, ja que només hi ha 18 places en total per participar en l’esprint.
ESTADA DE PREPARACIÓ DE CANDE I CAMINAL A SÖLDEN
La novetat en aquesta estada de l’equip femení de velocitat serà la presència de Jordina Caminal. L’esquiadora no va poder ser a l’estada celebrada a Sud-amèrica per precaució després de l’operació, però els serveis mèdics de la FAE van donar-li el vistiplau per desplaçar-se aquesta setmana a Àustria.