FUTBOL
Empat entre Inter i Ranger’s per continuar liderant la lliga
El duel entre l’Inter Escaldes i el Ranger’s, els dos únics equips que havien guanyat els tres partits de la Lliga Multisegur disputats fins ara, va acabar en taules (1 a 1). Leonel Prieto va avançar el Ranger’s al minut deu del duel a recuperar de la segona jornada i, encara abans del descans, Martín Calderón va signar les taules per als escaldencs, en un matx en què ja no es va tornar a moure el marcador. Tots dos equips lideren la lliga amb 10 punts en els quatre partits que han disputat fins al moment.
També ahir es va disputar el partit entre l’Atlètic Escaldes i el Carroi, amb victòria clara dels escaldencs per 3 a 0. Rodrigo Piloto va avançar el seu equip al minut vuit, i Domi Berlanga va fer el segon al minut 32. Ell mateix va sentenciar el triomf per deixar l’Atlètic quart amb quatre punts en tres partits.
La Lliga Multisegur disputarà el cap de setmana la setena jornada.