JUDO
Ballesté, Babi i Cerro es pengen el bronze a Tarbes
La Fandjudo va sumar tres medalles de bronze al Torneig dels cims, celebrat a la localitat francesa de Tarbes. La federació va desplaçar-se amb vuit lluitadors al país gal i Ares Basllesté, Alda Babi i Isona Cerro van penjar-se el bronze.
Ballesté va fer-ho en la categoria de menys de 48 quilos, Babi en la de menys de 52 quilos i Cerro en la de menys de 78. A més, Joaquim Tomàs va ser cinquè a la de menys de 81, i Joel Rossell i Jan Ballesté, setens en aquesta mateixa classe. Per últim, Pere Armenta, en menys de 60 quilos, i Neus Hernández, en menys de 57 quilos, també van participar-hi.