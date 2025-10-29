ESQUÍ ALPÍ
L’equip nacional, d’estada a Alemanya i a Finlàndia
L’equip nacional masculí d’esquí alpí, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Maià Font, encara la recta final de la pretemporada amb un parell d’estades. La primera va ser a Wittenburg, a Alemanya, en unes instal·lacions indoor, i actualment a Levi, a Finlàndia, on els esquiadors seran fins al dia 6.
L’estrena en l’àmbit competitiu està programada per al 15 i 16 de novembre, amb dos eslàloms FIS a Kaabdalis, Suècia, amb Rius i Cornella, mentre que Gabriel té previst disputar la Copa del Món d’eslàlom de Levi, també el 16 de novembre