RUGBI
Gallardo tornarà els diners
L’expresident es va comprometre davant l’assemblea del club a abonar els dos salaris que havia cobrat la dona
L’expresident del VPC Andorra Felip Gallardo es va comprometre, davant de l’assemblea general de l’entitat, a retornar els diners que la seva dona havia cobrat com a treballadora del club. Tal com havia explicat el Diari, el motiu de la dimissió va ser la revolta dels companys de junta quan van assabentar-se que havia contractat la parella (malgrat que en un primer moment es va explicar que havia estat per motius personals), fent així que acabés renunciant al càrrec com a màxim responsable de l’entitat. Durant l’assemblea general que va escollir la nova junta directiva del club, el president dimissionari va comprometre’s davant dels socis a abonar a l’entitat la quantitat econòmica que s’havia destinat al salari, tal com van confirmar a aquest rotatiu fonts presents en l’assemblea celebrada el 26 de setembre passat. En total, van ser dues nòmines, amb unes quantitats que no “eren gaire altes”.
La directiva no vol centrar-se en “polèmiques del passat”
Preguntats per aquesta situació, fonts de l’actual junta directiva del VPC Andorra van voler “refermar la nostra transparència”, a més d’assegurar que “es tracta d’una informació pública, ja que estava a l’acta de l’última assemblea”, i és per això que admeten que “al club ens ha sorprès que s’hagi conegut ara aquesta informació”. Segons van explicar des de l’actual junta directiva, durant la reunió del dia 26 es va parlar sobre aquesta situació, que havia desencadenat la dimissió de Gallardo, i l’expresident va reconèixer davant dels socis la seva errada, a més “d’acordar que tornaria els diners”. En tot cas, des de la nova direcció del club van refermar que “nosaltres hem actuat amb transparència”, i es va descartar prendre cap mena d’acció futura, tenint en compte que, com ja s’ha explicat, es reemborsarà aquesta quantitat econòmica pròximament. De fet, la directiva de l’entitat tricolor té clar que “des de la junta directiva actual tenim la gestió esportiva al centre del club i no volem centrar-nos en les polèmiques que hi ha hagut en el passat”.
L’actual directiva no prendrà cap mesura contra l’expresident
Per últim, la directiva actual va considerar en manifestacions al Diari que “l’anterior junta va deixar tirat el Felip, però no tan sols el Felip, també el club”, i es va voler defensar la gestió que s’està fent en tot just un mes en el càrrec, ja que “van deixar el club a l’estacada i nosaltres hem hagut d’agafar el club començat, i hem hagut de fer en poques setmanes una feina que es fa en mesos”, a més de voler destacar especialment la feina de l’actual vicepresident, Eric Caporali, “que va prendre les regnes del club i va fer una gran feina”.
LA JUNTA REMARCA LA COMPLEXITAT DE LA GESTIÓ DEL CLUB
Sense anar més lluny, el VPC compta amb tres equips sèniors (dos de masculins i un de femení), més diversos conjunts de base, i la feina que es fa conjuntament amb la federació pel que fa a l’escola de rugbi. Això comporta una feina considerable per poder gestionar el club en l’àmbit esportiu, però també, per exemple, econòmic, per quadrar els números i trobar patrocinis per fer viable l’entitat. En aquest sentit, des de l’actual directiva encapçalada per Eric Risco van remarcar al Diari que “la gestió associativa i esportiva d’un club com el nostre és molt exigent i requereix molta feina”, a més d’afegir que “s’han de sacrificar moltes coses i posar hores en l’àmbit personal, així com també de les hores de les feines que tenim cadascú”, motiu que du la junta a “centrar-nos en la gestió i en el moment actual”.