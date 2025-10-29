KARATE
La federació afronta l’Europeu de petits estats amb nou lluitadors
La Federació Andorrana de Karate afrontarà aquest cap de setmana la participació en l’Europeu de petits estats que es disputarà a la ciutat xipriota de Larnaca. Després del bon paper realitzat al juny als Jocs dels Petits Estats a casa, l’equip nacional comptarà amb una selecció molt jove (en aquesta competició hi ha les categories de sub 14 a sènior) amb l’objectiu de superar les tres medalles de l’edició anterior. Dels nou seleccionats només n’hi ha tres que tenen experiència en aquesta competició: Silvio Moreira, Maria Ubiergo i Aina Padilla. En canvi, Andrea Subirats, Paulo Domingues, Inés Chevalier, Berta Moreno, Unai Santos i Marc Subirats s’estrenaran en aquest campionat. La directora tècnica de la federació, Sandra Herver, va destacar que “portem un equip jove i molt treballador amb esportistes des de sub 14 fins a sènior”.