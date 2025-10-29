KARATE

La federació afronta l’Europeu de petits estats amb nou lluitadors

L’equip que anirà a Xipre.

L’equip que anirà a Xipre.

La Federació Andorrana de Karate afrontarà aquest cap de setmana la participació en l’Europeu de petits estats que es disputarà a la ciutat xipriota de Larnaca. Després del bon paper realitzat al juny als Jocs dels Petits Estats a casa, l’equip nacional comptarà amb una selecció molt jove (en aquesta competició hi ha les categories de sub 14 a sènior) amb l’objectiu de superar les tres medalles de l’edició anterior. Dels nou seleccionats només n’hi ha tres que tenen experiència en aquesta competició: Silvio Moreira, Maria Ubiergo i Aina Padilla. En canvi, Andrea Subirats, Paulo Domingues, Inés Chevalier, Berta Moreno, Unai Santos i Marc Subirats s’estrenaran en aquest campionat. La directora tècnica de la federació, Sandra Herver, va destacar que “portem un equip jove i molt treballador amb esportistes des de sub 14 fins a sènior”.

