El Carroi impugnarà i el Pas de la Casa queda en una situació límit
Els fronterers van presentar 13 fitxes, el mínim per poder jugar, però no arriben a les 16 activades necessàries per competir
El Carroi impugnarà finalment el partit que va disputar diumenge contra el Pas de la Casa i deixa contra les cordes el conjunt encampadà. Després de no poder disputar els primers partits per no tenir prou jugadors (el comitè de competició ja va sancionar el conjunt fronterer per no tenir suficients futbolistes per al partit contra l’Inter Escaldes, que no es va poder jugar), el conjunt passenc va presentar 13 fitxes al matx contra el Carroi, fet que va permetre que el partit es pogués disputar (la normativa de la federació marca que amb un mínim de 13 jugadors un partit pot arrencar). Tot i això, aquesta normativa xoca amb un altre article del reglament que obliga a tenir un mínim de 16 fitxes actives perquè un club pugui competir, i com que el Pas de la Casa en té només 14 a hores d’ara (des de l’entitat asseguren que estan tramitant-ne més), el Carroi finalment va optar per presentar la impugnació davant del comitè de competició de la FAF.
Ara, però, és quan apareix la incògnita que pot resoldre l’òrgan de jurisdicció esportiva de la federació, que es reuneix els dijous. En principi, el Carroi aconseguirà els tres punts (el partit va acabar 0 a 0) i es restaran tres unitats a l’equip encampadà, però falta per veure si es pren alguna altra resolució. Per exemple, si es qualifiqués aquesta infracció com una incompareixença, el Pas de la Casa quedaria automàticament expulsat de la Lliga Multisegur perquè n’acumularia dues, fet que suposa ser exclòs del campionat. L’equip fronterer també podria ser expulsat si es qualifica el fet com a molt greu, segons el reglament de la FAF, però en cas de ser greu o lleu la normativa federativa no preveu aquesta expulsió de la competició.
