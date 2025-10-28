FUTBOL
La joventut tricolor, arma de doble tall
Alende creu que la manca d’experiència està perjudicant l’equip en alguns moments
L’FC Andorra travessa el pitjor moment de la temporada, amb quatre partits sense conèixer el triomf i, especialment, el mal partit de diumenge davant del Màlaga, en què tot i estar durant una bona estona amb un jugador més, l’equip va mostrar una mala imatge a la segona meitat. Un dels fets que s’han repetit en aquesta mala dinàmica han estat alguns errors individuals en defensa, qui sap si per la manca d’experiència d’una part de la plantilla, que han acabat condemnant l’equip. En aquest sentit, un dels homes veterans del vestidor, Diego Alende, va manifestar després de la derrota a la Rosaleda que “no estem bé en els duels, en la pressió, i cada cop que feien dues o tres passades no érem capaços de frenar la jugada”, a més d’agregar que “la joventut té coses molt bones, però també coses que ens provoquen que potser aquests aspectes no siguin tan bons”. Malgrat això, el central va voler mirar endavant i va destacar que “som aquí per millorar i crec que tot i les coses dolentes, aquesta al final és una situació que es pot millorar perquè és simplement actitud”, i va cloure que “crec que és un mal partit, però no ens pot marcar, ens ha de servir per aprendre i per seguir endavant”.
El vestidor coincideix que el de Màlaga és el pitjor partit que l’equip tricolor ha disputat fins ara, tal com havia admès el tècnic, Ibai Gómez, a la roda de premsa posterior, i en aquest aspecte Alende va manifestar que “això és molt llarg, són 42 partits i tindràs matxs dolents, però hem de seguir i no podem dramatitzar, hem d’aprendre i corregir les errades que hem comès”. L’autocrítica també va arribar des de la banqueta, ja que l’entrenador basc va manifestar que “estic fotut perquè no em guio només pels resultats, sinó també per les sensacions”, a més de cloure que “la sensació, començant per mi, és que hem fet les coses malament”.
