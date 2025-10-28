ESQUÍ DE FONS
Esteve i Del Rio seguiran amb la preparació a Suïssa
L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb Irineu Esteve i Gina del Rio, seguirà amb la seva preparació de cara a la temporada que arrencarà a final de novembre amb una estada de preparació a Suïssa. Els dos fondistes es desplaçaran a final de setmana a Davos, on tenen previst realitzar una estada entre l’1 i el 9 de novembre per seguir posant-se a punt. Esteve va desplaçar-se tant a Noruega com a Suècia amb el Team Aker i, posteriorment, va tornar al país per entrenar entre Andorra i Font Romeu, com fa habitualment. Per la seva banda, Gina del Rio va treballar amb l’equip nacional francès, amb qui va realitzar un bloc de preparació d’una setmana a l’estació de Premanon.
La temporada de la Copa del Món arrencarà el 28 de novembre amb la cursa inaugural a Ruka, a Finlàndia.