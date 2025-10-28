FUTBOL
El Carroi estudia la impugnació contra el Pas
Va presentar 13 llicències al partit, però no té el mínim de 16
El Carroi està estudiant impugnar el duel de diumenge contra el Pas de la Casa per la falta de fitxes del conjunt encampadà. La normativa de la Federació Andorrana de Futbol permet que un partit pugui arrencar amb un equip que presenti un mínim de 13 jugadors (11 titulars i dos suplents), que és el que va fer el conjunt fronterer després dels problemes que havia tingut les setmanes anteriors per reunir prou futbolistes. Però més enllà d’aquesta norma de mínims perquè pugui començar un partit, també n’hi ha una altra que indica que les plantilles dels equips han de tenir un mínim de 16 llicències actives.
Com que el Pas de la Casa complia la normativa dels 13 jugadors, el partit va poder arrencar sense problemes i va acabar en empat sense gols, i ara és on entra en escena el Carroi, que podria decidir impugnar el partit davant del comitè de competició. De fet, fonts de l’entitat van explicar ahir al Diari que aquesta possibilitat estava sobre la taula, però que encara no havien pres cap decisió, i és que el termini per presentar aquesta reclamació acaba avui a les 18.00 hores. L’altra possibilitat seria que el comitè de competició entrés en aquest cas d’ofici, fet poc habitual. En tot cas, les possibles sancions per al Pas de la Casa anirien en funció de la qualificació de la infracció entre lleu, greu o molt greu.