FUTBOL
La Rosaleda ofega l’FC Andorra
L’equip tricolor, sense intensitat, nervi ni encert, signa la seva derrota més amarga a Màlaga
Hi ha partits que posen a prova la fe en un estil. Quan s’apaga la gana, l’encert i la lectura del joc, l’únic que queda és la factura. A La Rosaleda, l’FC Andorra va viure el costat més fosc del seu credo futbolístic: errades no forçades, manca d’intensitat i una sensació de desconnexió que el Màlaga va aprofitar per devorar-lo sense pietat. I, per tancar el cercle, la llei de l’ex amb Lobete, exfutbolista tricolor, que va aparèixer per dinamitar-ho tot amb un gol i dues assistències en quaranta minuts de devastació (4-1). Tercera derrota en quatre jornades, un punt de 12, i la sensació d’haver signat el pitjor partit de la temporada. El Màlaga, accelerat i vertical, va sortir a mil revolucions i va deixar sense resposta un Andorra desconegut, imprecís i fràgil. L’inici ja va ser un preludi del que vindria. Larrubia va monopolitzar la banda dreta i va encendre el partit amb dos avisos abans d’executar el cop definitiu. Una pèrdua de Yaakobishvili va acabar amb una rosca precisa del fantàstic jugador del planter a la xarxa. 1–0 i el Màlaga al seu terreny preferit, el del desordre controlat. L’Andorra va trigar a reaccionar, però va tenir el seu moment. Marc Domènech, amb un retall de seda dins l’àrea, va veure com el seu xut creuat els escopia els dos pals abans de sortir. Poc després, Jastin va filtrar una passada deliciosa per a Le Normand, que Rafita a la línia de gol i la gespa frenant l’efecte de la pilota van abortar.
A la represa, Ibai Gómez va moure fitxa. Va entrar Álex Calvo, xiulat amb força pel seu passat malagueny, i també Villahermosa. L’expulsió de Brasanac poc després de la tornada de vestidors semblava obrir una escletxa, però el partit va girar del tot. Lobete, el destí personificat, va aprofitar un desajustament per fer el segon amb el genoll després d’una centrada d’un Larrubia omnipresent. Amb el 2–0, Ibai va virar a un 3–5–2 per intentar rescatar el partit. L’equip va guanyar metres però cap ullal. Villahermosa i Minsu van provar sense encert i Olabarrieta va estavellar un xut al travesser. El Màlaga, en canvi, va resistir amb ordre i paciència, esperant la seva oportunitat per rematar la feina. En una transició, Lobete va tornar a trobar espai per assistir Jáuregui, que va fer el 3–0. Nieto, de cap, va maquillar el marcador, però l’última punyalada va tornar a ser de Jáuregui per establir el 4–1. La Rosaleda va ser un mirall incòmode i l’FC Andorra hi va veure reflectits un bon grapat de pecats.
Destacats
NEUTRE
Va tenir l’errada que va provocar el primer i en va encaixar quatre, però va evitar algun gol més amb bones intervencions.
JASTIN
DIGNE
Tot i la derrota i la fluixa versió de l’equip, sempre ho va intentar i va tenir, sobretot a la primera part, alguns bons detalls.
ÁLEX CALVO
REBEL
Xiulat pel seu passat i una sortida per la porta del darrere del Màlaga, va mostrar-se participatiu i va tenir alguna ocasió.