FUTBOL
El Pas de la Casa salva, de moment, el primer match ball
El Pas de la Casa va salvar el primer match ball per ser exclòs de la Lliga Multisegur després de presentar 13 fitxes al duel contra el Carroi que va acabar 0-0. Almenys de moment, perquè si bé és cert que va presentar el mínim de jugadors perquè arrenqui un partit (13), no compleix un altre dels articles que diu que les plantilles han de tenir un mínim de 16 homes, així que ara serà el comitè de competició qui hagi de decidir sobre el futur del conjunt encampadà.
L’altre equip amb problemes aquesta setmana, el Ranger’s va presentar-se també i va superar l’Esperança per 0-2 amb gols de Prieto i Engelhart, sumant nou punts de nou possibles, igual que l’Inter. A més, Atlètic Escaldes i FC Santa Coloma (2-2) i UE Santa Coloma i Penya Encarnada van empatar durant la jornada d’ahir.