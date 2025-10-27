FUTBOL
Nova golejada de l’Enfaf per seguir a la part alta
L’Enfaf Construccions Modernes va sumar la cinquena victòria en sis partits a la Primera Catalana després de golejar el CE Aro a l’Estadi Nacional per 5-1. Les de Jordi Roca van seguir demostrant el gran moment de forma, i malgrat que algunes de les futbolistes havien jugat el dia anterior amb la selecció, van desfer-se amb contundència de les seves rivals en un duel força encarrilat ja al descans.
Zoe Planagumà i Bibi Gonçalves van avançar les tricolors, però Cristina va retallar diferències al minut 24. Encara abans del descans, Laura Pereira va fer el 3-1, i al quart d’hora de la represa, Gemma Lluch va fer el 4-1, que sentenciava definitivament el partit abans que Bibi tornés a marcar per fer el definitiu 5-1 al minut 87.
Les tricolors són ara segones amb 15 punts de 18 possibles i tornaran a jugar el diumenge 9 de novembre, de nou a casa, davant de L’Estartit.