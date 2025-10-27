Esports
Inés Chevalier, bronze a la Lliga Nacional d'Ourense
Aquesta medalla li assegura la classificació per a la Gran Final de Tenerife que tindrà lloc al desembre.
L'esportista Inés Chevalier, pertanyent a la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate), va guanyar la medalla de bronze en la Lliga Nacional Infantil i Juvenil celebrada a Ourense, aquest cap de setmana. I ho va fer, després de competir en cinc combats de gran nivell. L'andorrana va guanyar les dues primeres rondes i en la tercera, va perdre davant la finalista del seu quadre, un resultat que no va ser definitiu, ja que va poder participar en dos combats més de la repesca, que va guanyar i que la van alçar fins al tercer esglaó del podi.
Aquesta medalla li assegura, juntament amb Aina Padilla, la classificació per a la Gran Final de Tenerife que tindrà lloc al desembre.
A part de a la Inés, La FAnKarate també va portar a cinc representants més en la modalitat de kumite: Berta Moreno, Unai Santos, Marc Subirats, Martina Sánchez i Isona Nicolas.