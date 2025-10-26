ESQUÍ ALPÍ
Verdú, amb ambició per l’estrena de la Copa del Món de gegant a Solden
Joan Verdú estrena avui la temporada de la Copa del Món de gegant amb la cursa inaugural a Sölden. L’esquiador de la FAE arrencarà amb el dorsal 18 en una primera mànega que començarà a les 10.00 hores, mentre que la segona està prevista a partir de les 13.00 hores. Abans d’aquesta estrena, l’esquiador va explicar que “estic molt emocionat, molt content, bastant tranquil per tota la feina feta aquests darrers mesos i en especial aquesta última setmana” a més d’afegir que “hem pogut preparar bé la carrera, ara veurem la méteo, que vindrà complicada, però a banda d’això estic molt emocionat de començar, amb ganes de competir després de vuit mesos sense fer-ho, així que anem a per tot”. Preguntat pels objectius, Verdú va afirmar que “l’objectiu és que sé que soc capaç d’anar molt ràpid, així que m’he de centrar en el que he de fer i ja està”.
“Estic molt emocionat de començar, amb ganes de competir”
Per la seva banda, en el director esportiu de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, va afirmar que “el Joan està en un molt bon moment de forma i un nivell físic òptim”.