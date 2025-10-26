FUTBOL SALA
Segona derrota de la temporada per a l’Enfaf
L’Enfaf Construccions Modernes va patir la segona derrota de la temporada a la Tercera Divisió després de caure per 5-2 davant de l’EFS Balaguer Comtat d’Urgell. El duel va posar-se d’esquena ben ràpid per als de Jorge Dias, que perdien per 3-0 als 11 minuts de joc amb un gol d’Oriol i dianes de Theo Gutiérrez i Paco López en pròpia porteria. No va ser fins a la represa quan els tricolors van poder reaccionar i amb dos gols en un minut de Paco López i Eric Mesquita van retallar diferències. Els del Principat van anar per la victòria, però dos gols més dels locals amb Neider i una nova diana en pròpia, en aquest cas de Brayan, van deixar la victòria a terres lleidatanes.
El conjunt tricolor es manté amb set punts en cinc partits (dues victòries, un empat i dues derrotes), la setmana vinent descansarà i tornarà a la competició el 8 de novembre, quan rebrà el Vilatorrada.