Moment de trencar la mala dinàmica
L’FC Andorra visita el Màlaga amb l’objectiu de tornar a vèncer després de tres partits
L’FC Andorra visita aquesta tarda el Màlaga (14.00 hores) amb l’objectiu de tornar a vèncer després de no haver-ho aconseguit en els tres últims partits. Tot i que pugui semblar-ho veient la situació classificatòria del rival, 18è i ben a prop del descens, la realitat és que no serà gens fàcil, perquè com va afirmar el tècnic dels tricolors, Ibai Gómez, es tracta d’un equip que “crec que porta menys punts dels que mereixen”. I és que per a l’entrenador basc, es tracta d’un conjunt “amb una gran riquesa ofensiva, de les majors que he vist a la categoria fins ara amb grans jugadors i una proposta molt atractiva” i és per això que “considero que serà un partit molt maco per a l’espectador perquè nosaltres també tenim una proposta atractiva, i haurem de veure qui aconsegueix tenir més pilota, ja que crec que la clau estarà aquí”. Precisament en aquest sentit, Ibai va afirmar que “en fase defensiva pateixen una mica, i crec que és on se’ls pot fer més mal, a veure si som capaços de treure’ls la pilota, que no serà fàcil, i haurem d’estar ben ordenats i fer moltes coses bé per poder tirar el partit endavant”.
L’entrenador tricolor va referir-se també a l’estat de l’equip després dels tres duels sense guanyar, i va destacar que “sabem com funciona el futbol i els dubtes que poden generar-se quan no aconsegueixes resultats” a més d’afegir que “nosaltres des de dintre ho tenim molt clar, ens ocupa seguir creixent, però tinc molt clar que el camí és el que tenim marcat, en el que estem insistint i persistint i crec que la clau està aquí”. A més, el tècnic va declarar que “al final portem tres partits sense guanyar i això també va de resultats, estem en una posició privilegiada i d’això no hi ha dubte, però sempre hem dit que no ens conformem amb això, i la nostra mentalitat és seguir amb la mateixa dinàmica i créixer”.
Ibai té els 26 jugadors de la plantilla disponibles, però van quedar fora de la llista de convocats per decisió tècnica Imanol García de Albéniz, Álvaro Martín i Josep Cerdà. Malgrat afrontar tres partits en vuit dies amb l’estrena de dijous a la Copa del Rei, el tècnic va confirmar que “l’aliniació d’avui no vindrà condicionada pel partit de dijous que ve, però sí que és cert que facilita molt les coses a nivell de gestió, ja que tenim molts jugadors a gran nivell i crec que podem fer dues alineacions amb un gran nivell tant a Màlaga com a la Copa”.
