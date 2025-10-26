FUTBOL
L’Inter supera l’Ordino i manté el ple de triomfs
L’Inter Escaldes segueix amb ple de victòries a la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se a l’FC Ordino per 2-1 al Nou Estadi de la FAF al duel avançat de la jornada. Els escaldencs van avançar-se al marcador a la primera meitat amb gol d’Antonio Otegui a la mitja hora de joc, però van veure com Jordi Betriu igualava el matx al tram final del partit. Quan tot semblava que acabaria amb repartiment de punts, Juan Cámara va donar la victòria als escaldencs, que sumen tres triomfs en tres duels.
La jornada de la Lliga Multisegur Assegurances es completarà avui amb quatre partits.