Futbol
Un gris FC Andorra es fon a La Rosaleda contra el Màlaga (4-1)
L'equip tricolor, que ha jugat amb un futbolista més tota la segona part, suma el quart partit sense guanyar
L'FC Andorra ha patit la tercera derrota en quatre partits i ha caigut a La Rosaleda davant el Màlaga, en un partit on les errades pròpies i la poca inspiració en atac ha condemnat els tricolors (4-1). Tot i jugar tota la segona part amb un futbolista més, el grup d'Ibai Gómez ha pecat de falta d'intensitat en molts moments cabdals del duel, no ha sabut tenir la lectura correcta i ha claudicat amb estrèpit davant un equip, l'andalús, que ha sortit a mil revolucions.
La posada en escena ja ha mostrat un FC Andorra dubitatiu, amb massa errades no forçades i amb un Màlaga superior, tot aprofitant la inspiració i el talent de Larrubia per la banda dreta i una afició efervescent. L'equip de Pellicer ha donat un parell d'avisos abans d'etzibar el cop, amb un intent de Joaquín i una cursa de Chupe que Alende ha abortat quan el davanter del Màlaga enfilava Yaakobishvili després d'una errada en l'entrega de Sergio Molina. En una nova pèrdua, aquest cop del porter tricolor, Larrubia ha aprofitat el regal per, amb una rosca intencionada, trobar el fons de la xarxa, fer l'1 a 0 i traduir en el marcador la millor lectura del partit del Màlaga.
Poc després del gol encaixat i tret alguna petjada més del conjunt andalús, ha estat l'FC Andorra qui s'ha quedat a un pam de signar les taules i tornar a la casella de sortida. Primer ha estat Marc Domènech, amb un retall esplèndid a dins de l'àrea, i un xut creuat que han escopit els dos pals i poc abans del descans, en una altre acció gairebé paranormal, un cop de sabata de Le Normand després d'una passada filtrada de Jastin, no acabava al fons de la portería per la intervenció de Rafita just a la línia de gol. El context demanava cloroform a la gespa però una sacsejada a la pissarra i en la tornada de vestidors, Ibai Gómez ha allistat a Álex Calvo, molt escridassat per la parròquia malaguenya pel seu passat al club, i Villahermosa.
L'equip tricolor ha sortit amb una marxa més a la represa i l'expulsió de Brasanac per vermella directa, quan s'ha passat de frenada i l'ha clavat els tacs a Le Normand, havia de jugar també a favor de corrent. Però la lògica pocs cops funciona en el futbol i la llei de l'ex, molt sovint. Al minut 58, Lobete, exjugador de l'FC Andorra aprofita un desajustament per, amb el genoll, embocar una centrada de l'omnipresent Larrubia i fer el segon.
Amb la nova situació i un 2 a 0 en contra, Ibai ha virat a un 3-5-2 per intentar, ja a la desesperada, corregir la situació. L'FC Andorra ha passat de no tenir referència al centre en atac, a jugar amb Lautaro i Uzkudun per, almenys, aconseguir més rematades i més escletxes. N'ha tingut dues Villahermosa, sense premi, una altre Minsu amb una combinació amb Lautaro, un xut al travesser d'Olabarrieta, però el Màlaga seguia còmode, ordenat a la cova i jugant amb el crono i la seguretat del marcador.
Davant del risc de l'exposició tricolor, el Màlaga tampoc ha renunciat, fins i tot, a la sentència que ha arribat a les acaballes amb una acció a camp obert de Lobete i amb la defensa tricolor absolutament descosida i la definició de Jáuregui (3-0). A més, tot i maquillar Nieto, de cap, amb el 3 a 1, quan passaven cinc minuts del temps afegit Jáuregui, a empentes i rodolons, ha fet la ferida més gran i ha col·locat el quart i definitiu. La propera jornada, l'FC Andorra rebrà el Cadis al Nou Estadi de la FAF.
FITXA TÈCNICA
MÀLAGA CF, 4: A. Herrero, Rafita, Murillo, Javi Montero, Víctor García, Dotor, Brasanac, Dani Lorenzo, Chupe, Larrubia i Joaquín.
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Alende, Martí Vilà, Sergio Molina, Marc Domènech, Le Normand, Minsu, Jastin i Olabarrieta.
CANVIS: Juanpe per Dotor (52’); Lobete per Joaquín (52’); Izan Merino per Larrubia (77’); Jáuregui per Dani Lorenzo (83’) i Rafa Rodríguez per Chupe (83’) -Màlaga-; Álex Calvo per Martí Vilà (46’); Villahermosa per Marc Domènech (46’); Lautaro per Le Normand (61’); Uzkudun per Jastin (61’) i Alende per Nieto (76’) -FC Andorra-.
GOLS: 1-0, Larrubia (21’); 2-0, Lobete (55’); 3-0, Jáuregui (86’); 3-1, Nieto (90’); 4-1 Jáuregui (95’).
ÀRBITRE: Alejandro Morilla Turrión (Navarra).
TARGETES: Groga a Juanpe, Chupe i vermella directa a Brasanac - Màlaga-; Minsu, Villahermosa i Uzkudun -FC Andorra-.
ESTADI: La Rosaleda, amb 22.106 espectadors.