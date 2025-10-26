RUGBI
Exhibició del VPC per sumar la segona victòria
Els de Dani Raya dominen el partit des de l’inici per endur-se el triomf
El VPC Andorra va sumar la segona victòria de la temporada després de superar de manera contundent l’RC L’Hospitalet a l’Estadi Nacional per 54-20. Els de Dani Raya van anar per davant al marcador en tot moment, i van poder obrir-lo amb un assaig de Fede Aguiar, en una primera meitat que va tenir també les marques de Bruno Comas i Erik Fraissinet a més d’un cop de càstig i una transformació de Mateo Macchi, fins a marxar 20-11 al descans, davant d’un conjunt català que no va donar-se per vençut i que venia ben cara la seva pell.
Els tricolors visitaran diumenge vinent al migdia el Poblenou
Molt diferent va ser la història a la represa, i és que el VPC va mostrar encara un millor nivell, i va seguir fent gran la diferència. No van trigar ni un minut a assajar gràcies a Fede Aguiar en una acció amb transformació posterior de Macchi per situar el 27-11, i tot seguit Mati Barrera va ser l’encarregat de fer marca per deixar el partit sentenciat, si és que no ho estava ja, amb el 37-11 després de la transformació de Macchi. El VPC encara va tenir temps per tornar a assajar gràcies a Aguiar per situar el 44-20 i va posar la cirereta del pastís amb un assaig de Gastón González transformat per Macchi per tancar el partit a l’última jugada amb el 54-20 final.
Els de Dani Raya es mantenen a la part alta de la classificació empatats amb dues victòries i una derrota amb el BUC i el Poble Nou. Precisament aquests últims seran els propers rivals del VPC diumenge vinent al migdia a domicili.