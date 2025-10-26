BÀSQUET
En cerca de la primera fora
El MoraBanc Andorra visita el Surne Bilbao Basket amb l’objectiu d’estrenar el caseller de triomfs com a visitant
Malgrat que l’espectacular cistella de Rafa Luz i tot el que va venir després encara ressoni, la realitat és que ja és història, i que el MoraBanc té ja el focus posat en el següent gran repte, sumar la primera victòria lluny del país. La primera oportunitat arribarà aquesta mateixa tarda amb la visita a Miribilla per enfrontar-se al Surne Bilbao Basket (17.00 hores), conjunt que dirigeix l’anteriorment pretès per la direcció esportiva per ocupar la banqueta de l’entitat, Jaume Ponsarnau, i que té també el mateix balanç que els tricolors en aquest inici de temporada, amb un triomf i dues derrotes.
“L’equip va demostrar la seva cara més competitiva i volem seguir demostrant-la”
Malgrat la pujada d’energia i autoestima que va suposar la primera victòria del curs, i sobretot també per com va arribar, el tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, va assegurar que “no he notat cap diferència en el sentit que jo ja havia dit que estàvem treballant bé, i ho hem seguit fent”, tot i admetre tot seguit que “és cert que el plus d’haver guanyat sempre et permet treballar amb una mica més d’inquietud i voler-ho seguir fent”. En aquest sentit, Plaza va afirmar que “evidentment sabem que la cistella del Rafa va passar una vegada i no tornarà a passar, però sí que l’equip va mostrar la seva cara més competitiva i volem seguir demostrant-la a tots els partits”, mentre que sobre el rival, l’entrenador català va destacar que “serà un partit molt complicat, és una pista difícil d’un bon equip”, a més de cloure que “l’any passat vam guanyar-los a casa i estaran doblement motivats, a més, venen de guanyar de 50 en competició europea, i segur que voldran fer valer el factor pista”. Entrant més en detall en el rival d’aquesta tarda, va assenyalar que “són un equip amb molt bons tiradors, amb un pivot impressionant i un base fitxat ja per l’Unicaja” i va afegir que “és una pista complicada, però nosaltres hem de demostrar si tenim realment el punt de maduresa per competir a totes les pistes com aquella”.
“Hem d’intentar jugar dos o tres quarts com el primer que vam jugar l’altre dia”
Pensant en el duel a Miribilla, per a Plaza un dels objectius serà “intentar jugar dos o tres quarts com el primer de l’altre dia, tot i saber que no hi ha cap partit lineal i hi ha pujades i baixades” a més d’agregar que “el que no pot passar és el que va passar davant de l’UCAM o del Tenerife, que ens rendim amb facilitat. Perquè un equip com nosaltres no podem fer-ho, potser altres sí, però nosaltres no”. Per últim, va referir-se a rendiments individuals i va afirmar que “crec que hi ha un parell de jugadors que han fet un pas endavant, però fins que no fas tres partits com el que va fer Yves Pons l’altre dia, com deia Imbroda, no sé res”.
Precisament Pons serà dubte pel tall que va fer-se a la mà, mentre que Shannon Evans hauria de jugar tot i els problemes que ha tingut durant la setmana.