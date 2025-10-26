PATINATGE ARTÍSTIC
15è lloc de Barbeitos i 26è de Luque al Mundial de Pequín
Èric Barbeitos va finalitzar en 15a posició i Brenda Luque va fer-ho en 26a al Campionat del Món de patinatge artístic disputat a Pequín (Xina). En el cas de la competició masculina, Barbeitos va arrencar la competició amb una 13a posició al programa curt amb una nota de 55,20, mentre, que al programa lliure, va assolir el 15è lloc amb 79,56. Sumant els dos exercicis, el patinador va entrar al Top-15 de 21 participants amb una puntuació total de 134,76.
Pel que fa a la competició femenina, Luque va ser 25a amb una nota de 35,76, mentre que al programa lliure va ocupar la mateixa posició amb una puntuació de 53,85. Finalment, Luque va ser la 26a de 30 competidores amb un total de 86,91 punts.
Sobre aquesta actuació, el director tècnic de la Federació Andorrana de Patinatge, Xavi Orrit, va manifestar que “estem molt satisfets de la feina feta pels nostres representants” a més d’afegir que “han defensat els colors d’Andorra amb compromís, treball i passió i això reforça el projecte esportiu de cara als World Roller Games de Paraguai que es faran l’any que ve”.