Esquí
Verdú acaba 12è a la Copa del Món de Solden
Ha finalitzat a 1"36 d'Odermatt i suma 22 punts a la general
Joan Verdú ha encetat la Copa del Món de gegant amb una 12a posició a Solden (Àustria). En una cursa marcada pel temps i la neu que ha obligat a endarrerir una hora la segona mànega, l'esquiador de la FAE havia estat 12è a la primera baixada garantint-se el dorsal 19 per a la segona. En aquesta mànega, Verdú ha arrencat bé rebaixant els millors registres, però alguna petita errada l'ha fet baixar posicions fins a entrar cinquè amb un temps total d'1'57"39, a 0"73 del millor registre. Un cop han baixat tots els esquiadors, l'esportista del Principat ha finalitzat el 12è lloc a 1"36 del vencedor, el suís Marco Odermatt.
Amb aquesta 12a posició, Verdú suma 22 punts a la general de la Copa del Món de gegant que tindrà la propera cursa al novembre amb la cita el divendres 28 a Cooper Mountain, als Estats Units.
12è a la primera mànega
Joan Verdú havia finalitzat en 12à posició a la primera mànega a Solden. L’esquiador de la FAE havia arrencat amb el dorsal 18, i després d’una baixada seriosa i sòlida, havia fet un temps de 59”52, a 1”34 del més ràpid, el suís Marco Odermatt. Un cop acabats tots els competidors, Verdú havia estat el 12è.