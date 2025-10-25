ESQUÍ ALPÍ
Verdú ja és a Sölden abans d’estrenar-se demà a la Copa del Món
Joan Verdú i la resta del seu equip ja són a Sölden, a Àustria, on demà arrencarà la Copa del Món masculina d’esquí alpí amb el tradicional gegant que enceta la competició. Després d’uns darrers dies d’entrenament a l’estació italiana de Val Senales, l’esquiador de la FAE va tenir ahir un dia de descans, en què només va realitzar “una petita activació del sistema nerviós”, tal com va explicar el preparador físic de la federació. De fet, la jornada d’ahir va estar dedicada als actes protocol·laris, com ara la sessió oficial de fotos per a la federació internacional, així com un acte promocional amb aficionats organitzat per Van Deer, la nova marca d’esquís que lluirà aquesta temporada després de 12 anys amb Head. Verdú sabrà aquesta tarda quin dorsal lluirà demà a la cursa, que tindrà la primera mànega a les 10.00 hores i la segona, a les 13.00 hores.