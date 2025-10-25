Futbol
Triomf de la selecció davant de Gibraltar (3-1)
Un hat-trick de Tere Morató dona la victòria en el comiat de Marina Fernández
La selecció femenina de futbol s’ha imposat a Gibraltar per 3-1 en el segon amistós d’aquesta setmana. En un duel marcat pel comiat de Marina Fernández del combinat nacional, Andorra ha dominat de principi a fi i s’ha acabat enduent el partit gràcies a un hat-trick de Tere Morató per sumar el 12è triomf de l’equip, sisè contra l’equip gibraltareny.
El duel ha arrencat amb una Andorra superior que s’ha pogut avançar als deu minuts gràcies a Tere Morató, que ha aprofitat una excel·lent passada a l’espai de Marina Fernández per obrir el marcador. No ha durat gaire l’alegria, però, i és que Gibraltar ha igualat el duel al 21 amb un cop de cap de Lawrence, que just acabava d’entrar al camp. A partir d’aquí hi ha hagut un monòleg de les noies d’Albert Panadero, que han buscat el gol de totes les maneres possibles, com amb un cop de cap de Tere Morató, o amb protagonisme també per María Ruzafa, que ha buscat el segon amb un cop de cap, amb un tir després d’una bona jugada individual, o amb un xut llunyà que s’ha estavellat al travesser. Les visitants estaven esperant al darrere, però també n’han tingut alguna, com una ocasió de Gilbert després d’una errada tricolor en la sortida, en una acció que ha pogut atrapar Alba Martín.
A la represa la selecció ha seguit dominant, i ha acabat trobant el premi als deu minuts, amb una nova passada a l’espai de Marina Fernández per a Tere Morató, que ha superat Williams-Owen amb una excel·lent definició. Tot això just abans de que es visqués el moment emotiu del matí amb el canvi de Marina Fernández, que ha deixat el terreny de joc i la selecció, sota l’ovació del públic al Nou Estadi de la FAF a Encamp. El combinat nacional ha seguit buscant el gol de la sentència, i ha acabat arribant al 82 gràcies a Tere Morató, que ha transformat un penal comés sobre Maria Ruzafa en un matx en què ja no s’ha tornat a moure el marcador.
La selecció femenina coneixerà al novembre les rivals pel Premundial que arrencarà al febrer de l’any vinent.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 3: Alba Martín; Paula da Silva, Marina Fernández, Chloe Izquierdo, Zoe Planagumà; María DC, Èlia Quílez, Emma Duró, Ari Pernía; María Ruzafa, Tere Morató.
GIBRALTAR, 1: Williams-Owen; T. Gilbert, Pizzarello, Achilling, Bush; Ferro, Robba, Viagas, Borrell; J. Gilbert, Chapman.
CANVIS: Ari Gonçalves per Zoe Planagumà (46’); Laia Solé per Marina Fernández (55’); Maria Moles per Paula da Silva (77’); Clàudia Plaja per Emma Duró (77’); Emma Warboys per Tere Morató (86’) i Laura Borja per Èlia Quílez (86’) –Andorra–; Lawrence per Ferro (21’); Celecia per Bush (46’); Victor per J. Gilbert (46’); Todoran per Borrell (73’); Popham per Celecia (89’) i Hanglin per Chapman (89’) –Gibraltar–.
GOLS: 1-0, Tere Morató (10’); 1-1, Lawrence (21’); 2-1, Tere Morató (55’); 3-1, Tere Morató de penal (82’).
ÀRBITRA: Anastasia Mylopoulou (Grècia).
TARGETES: Grogues a Paula Da Silva i Maria DC –Andorra–; T. Gilbert i Chapman –Gibraltar–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF.