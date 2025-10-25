FUTBOL DE SET
Triomf de l’FC Santa Coloma, que encapçala la lliga femenina
L’FC Santa Coloma és líder de la lliga femenina després de ser l’únic equip que ha sumat dues victòries als dos primers duels de competició, i va superar el Ranger’s per 3 a 0 a la segona jornada. A més, l’Ordino va golejar 10 a 0 l’Atlètic Escaldes, i el Carroi va fer-ho amb l’Esperança per 10 a 1. Per últim, el Pirineus United va caure 0 a 5 davant de La Massana, i el duel entre Sporting i el Pas de la Casa va ajornar-se pels problemes de les encampadanes amb les fitxes.