FUTBOL SALA
Tret de sortida al Trofeu internacional Special Olympics
El poliesportiu de l’escola andorrana de primera ensenyança d’Ordino va acollir ahir la primera jornada del Trofeu internacional de futbol organitzat per Special Olympics Andorra. L’esdeveniment compta amb 48 jugadors i jugadores de sis equips, amb Portugal, Gibraltar, Mònaco, Espanya i França, a més d’Andorra. A més dels primers partits, durant la jornada d’ahir també hi va haver la cerimònia inaugural al Centre de Congressos d’Ordino, en un acte que va comptar amb la desfilada de les delegacions, parlaments, i actuacions com la de l’Esbart Valls del Nord o la de Juli Barrero.
L’acció seguirà avui amb la continuació dels tornejos durant la jornada matinal i les finals a partir de les 15.00 hores. Posteriorment, hi haurà l’entrega de premis i la festa de l’esportista, per cloure un esdeveniment que va més enllà de l’esport.