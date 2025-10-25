FUTBOL
La selecció rep Gibraltar en el comiat de Marina
La futbolista ha disputat 35 duels amb el combinat nacional
La selecció femenina s’enfronta aquest matí (11.00 hores, Nou Estadi de la FAF) a Gibraltar en un nou duel amistós en un partit especial que suposarà el comiat de Marina Fernández del combinat nacional després d’haver disputat fins ara 35 partits com a tricolor. A la prèvia d’aquesta cita especial, la futbolista va manifestar que “tinc ganes de jugar i de demostrar un altre cop el que ha significat per a mi durant tants anys la selecció, i pensant també a guanyar, que és l’únic que penso, i és que la festa ha de ser aquesta, tant per a mi com per al futbol femení”. Sobre els motius per deixar l’equip nacional, Fernández va afirmar que “és una decisió que ja feia molt temps que meditava i, al final, la vida i les prioritats canvien i per a mi ara el futbol passa a un segon pla”. A més, va cloure que “ho deixo amb moltes emocions, però al final per a mi el més important ja no és córrer darrere d’una pilota”. A més de Fernández, Maria Moles i Joana Babot entren a la llista, i cauen respecte al primer amistós Èrica Gonçalves, Ariadna Valdivia i Laia Sin.
