FUTBOL SALA
L’Encamp supera el Madriu 4 a 9 i segueix líder a la lliga
El Sideco FC Encamp segueix líder de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala després d’imposar-se al Madriu per 4 a 9. Els d’Àlex Carvalho van encarrilar el duel amb el 0 a 5 inicial i el Madriu va retallar diferències al tram final. Els encampadans tenen ara 16 punts, un més que l’Esperança, que va imposat-se a la UE Santa Coloma (3-4), i quatre més que el Ranger’s (amb un partit menys), que va golejar el Pas de la Casa 10 a 3.