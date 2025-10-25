FUTBOL
Incendi sufocat al Ranger's
L’equip disputarà finalment el partit de demà davant de l’Esperança després d’haver-se reunit amb la propietat
Els gestors del Ranger’s van sufocar l’incendi amb la plantilla, almenys de moment, i l’equip disputarà demà el partit que l’ha d’enfrontar a l’Esperança a partir de les quatre de la tarda a l’Estadi Nacional, a Encamp. La plantilla havia decidit plantar-se després d’acumular tres mesos sense cobrar i va optar per deixar d’entrenar i per no disputar el duel de demà, però després d’una reunió amb la propietat de l’entitat que té al darrere l’exfutbolista mexicà Marco Fabián, va optar per aixecar la protesta i tornar a entrenar, a més de jugar també el partit previst per a aquesta jornada, com a mesura de confiança després de les explicacions que va rebre per part de la gestió del club.
La propietat va assegurar a l’equip que arreglarà la situació econòmica
Fonts de l’equip van explicar al Diari que confien que la situació quedi definitivament solucionada durant els pròxims dies, tal com se’ls va traslladar des de l’entitat, i és per això que van decidir tornar als entrenaments i presentar-se al matx de demà a la tarda. La mala situació del club en l’àmbit institucional contrarestava el bon inici esportivament, ja que el conjunt de Luis Blanco ha guanyat els dos partits que ha disputat fins al moment (3 a 0 davant del Carroi i 2 a 1 contra l’Atlètic Escaldes), igual que Inter Escaldes i FC Santa Coloma.
TOTES LES MIRADES AL PAS
Amb la situació del Ranger’s, almenys de moment, solucionada, totes les mirades apunten ara cap al Pas de la Casa, l’equip que més problemes acumula en aquest inici de temporada i que encara no ha pogut debutar en partit oficial. Els encampadans van presentar només 11 jugadors al partit inaugural contra l’Inter Escaldes i es va acabar suspenent en no tenir suficients futbolistes, una situació que va estar a punt de repetir-se entre setmana en el duel a recuperar, precisament, contra el Ranger’s, però que finalment no es va disputar perquè els dos equips van acordar ajornar el partit i traslladar-lo al mes de novembre per poder guanyar temps en aquesta setmana complicada a totes dues entitats.
La prova de foc del conjunt fronterer, però, serà demà, quan s’ha d’enfrontar al Carroi a les 13.15 hores a l’Estadi Nacional. Segons el lloc web de la FAF, el Pas de la Casa té a hores d’ara només 12 jugadors, quan el mínim exigit a la plantilla són 16, i el nombre mínim de futbolistes a presentar en un partiten són 13. En cas de no complir demà, l’equip quedarà exclòs de la lliga en sumar la segona incompareixença, tal com marca el reglament de la Federació Andorrana de Futbol. De fet, el comitè de competició de la FAF a la seva reunió de dijous ja va acordar donar-li el duel de la primera jornada per perdut per 3 a 0, tal com estableix la normativa, un fet que en cas de repetir-se serà el final dels encampadans aquesta temporada, que serien expulsats de la competició i baixats a la segona categoria si l’any que ve decidissin competir, sense possibilitat d’ascendir la següent temporada.