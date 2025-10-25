FUTBOL

Ibai veu bé l’equip tot i la mala dinàmica de resultats

Ibai Gómez, a la banqueta de l’Estadi de la FAF.

Ibai Gómez, a la banqueta de l’Estadi de la FAF.Fernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, veu bé el seu equip malgrat la mala dinàmica de resultats, amb tres duels sense conèixer la victòria. L’entrenador basc va manifestar que “és curiós, però crec que en les primeres jornades, quan vam sumar més punts, estàvem fins i tot pitjor que ara”, i va agregar que “aquest fet demostra com d’imprevisible és el futbol”, a més de cloure que “el més important és mantenir el que estem construint, perquè els resultats acabaran arribant”. L’equip viatjarà avui a Màlaga per afrontar el duel de demà contra el conjunt andalús a partir de les 14.00 hores, amb els 26 jugadors de la plantilla disponibles

“Quan vam sumar més punts estàvem fins i tot pitjor que ara”Ibai Gómez, Entrenador de l’FC Andorra

tracking