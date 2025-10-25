FUTBOL
Ibai veu bé l’equip tot i la mala dinàmica de resultats
El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, veu bé el seu equip malgrat la mala dinàmica de resultats, amb tres duels sense conèixer la victòria. L’entrenador basc va manifestar que “és curiós, però crec que en les primeres jornades, quan vam sumar més punts, estàvem fins i tot pitjor que ara”, i va agregar que “aquest fet demostra com d’imprevisible és el futbol”, a més de cloure que “el més important és mantenir el que estem construint, perquè els resultats acabaran arribant”. L’equip viatjarà avui a Màlaga per afrontar el duel de demà contra el conjunt andalús a partir de les 14.00 hores, amb els 26 jugadors de la plantilla disponibles
