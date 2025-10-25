BÀSQUET
França convoca Pons a la finestra del novembre
L’ala-pivot serà dubte a Bilbao després de fer-se un tall a la mà
La selecció francesa de bàsquet va anunciar ahir la convocatòria del jugador del MoraBanc Andorra Yves Pons per a la primera finestra de classificació pel Campionat del Món del 2027, que arrencarà a final de novembre i que durà França a enfrontar-se a Bèlgica i Finlàndia en aquesta primera aturada internacional. No tot van ser notícies bones per a l’ala-pivot, però, i és que dijous va fer-se un tall a la mà, i tal com va explicar el tècnic tricolor, Joan Plaza, va necessitar un total d’onze punts de sutura (vuit exteriors i tres d’interiors), que faran que sigui dubte per al duel que el MoraBanc disputarà demà a Bilbao.
“Ha volgut entrenar i ha mostrat una gran predisposició”
Tot i aquest incident, Plaza va explicar que “avui [ahir per al lector] ha volgut entrenar i ha mostrat una gran predisposició i que és un gran professional, i veurem com està demà [avui per al lector] i com té el dit”. A més, el tècnic va explicar que Shannon Evans també va patir un cop durant la setmana i que ahir no va completar l’entrenament, però “confio que hi serà”, i si no “amb l’Aaron Ganal farem un pas endavant i no ens arrugarem”, va cloure el tècnic català.
Els tricolors viatjaran avui cap a terres basques per enfrontar-se demà a les 17.00 hores al Shurne Bilbao Basket a Miribilla.