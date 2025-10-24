BÀSQUET
MoraBanc i Andorra Telecom, un any més junts
El MoraBanc Andorra i Andorra Telecom van anunciar la renovació de l’acord de col·laboració per a la present temporada, mantenint una relació que arriba ja als 12 anys consecutius. L’acte de signatura va comptar amb el director general de la parapública, Jordi Nadal, i el president del club, Gorka Aixàs, que van destacar la solidesa d’un vincle basat en valors compartits i compromís social. Durant aquests anys, la cooperació entre ambdues entitats s’ha enfortit amb iniciatives com ara la campanya Un mòbil, un pacte, de promoció de l’ús responsable de la tecnologia entre els joves. Nadal va subratllar “la satisfacció pels 12 anys de suport i la possibilitat d’impulsar accions que van més enllà de la competició”, mentre que Aixàs va agrair “la confiança d’una empresa que representa els mateixos valors”.
“Som dues marques de país que mantenim els mateixos valors”