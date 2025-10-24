FUTBOL
Mala maror al Ranger's
Els jugadors fa tres mesos que no cobren i amenacen de plantar-se fins que no es desbloquegi la situació
Quan semblava que amb la nova situació, tot i que particular pel calendari, la Lliga Multisegur Assegurances començava a trobar certa normalitat, un nou capítol ha tornat a esquitxar el campionat. El projecte mexicà del Ranger’s, liderat per l’exfutbolista Marco Fabián, s’ha vist sacsejat després que la plantilla decidís plantar-se i no entrenar –ahir, però, sí que ho van fer– ni jugar el pròxim partit, contra l’Esperança, previst per diumenge, per acumular tres mesos sense cobrar.
La propietat, que és mexicana, trasllada a la plantilla que la situació es resoldrà
La situació, segons fonts properes al vestidor, no és nova. Ja la temporada passada es van viure retards en els pagaments i moments de tensió, que van quedar resolts parcialment amb el compromís de la propietat mexicana de regularitzar les nòmines. Ara, però, el conflicte ha esclatat amb més força. L’equip, que compta amb un nucli de jugadors experimentats, ha decidit no reprendre l’activitat fins que s’abonin els endarreriments. Per part de la propietat, s’assegura que el problema és temporal i que ja s’estan fent gestions per posar-se al dia, tot i que de moment no hi ha cap data concreta per als pagaments i el malestar al vestidor és evident. Paradoxalment, el Ranger’s està signant un gran inici de temporada, ja que l’equip dirigit per Luis Blanco és líder amb sis punts –dues victòries en dos partits–, empatat amb l’FC Santa Coloma. El contrast entre l’èxit esportiu i la inestabilitat econòmica és alarmant i posa de manifest la fragilitat del projecte mexicà, que havia estat presentat com una aposta de professionalització i creixement del futbol nacional.
A més, la situació del pas no canvia i la continuïtat a la lliga penja d’un fil
En paral·lel, el Ranger’s també ha estat implicat en un altre episodi que il·lustra la complexitat actual de la competició. El partit contra el Pas de la Casa, corresponent a la primera jornada i que s’havia de recuperar dimecres passat, es va ajornar fins al 16 de novembre, després que els dos clubs acordessin donar més temps a l’equip encampadà per inscriure els jugadors necessaris per poder competir. El Pas, però, continua immers en la seva pròpia crisi estructural. Encara no disposa del mínim de 16 fitxes federatives exigides pel reglament i ja acumula una incompareixença. Si aquest diumenge no es presenta davant el Carroi, la segona absència comportaria automàticament la seva expulsió de la competició. L’escenari és límit i el marge per evitar una sanció definitiva s’esgota. Aquesta successió de problemes ha deixat la Lliga en un estat d’inestabilitat permanent, amb jornades desencaixades, partits ajornats i clubs amb dificultats econòmiques o esportives. Des de la Federació Andorrana de Futbol se segueix de prop l’evolució de la situació, tot i que, de moment, no s’han anunciat mesures concretes.