FUTBOL
L’FC Andorra, convençut de millorar a Màlaga
Olabarrieta assegura que tenen “ganes de tornar a guanyar”
L’FC Andorra viatjarà demà a La Rosaleda amb la necessitat de donar un cop de timó a la trajectòria recent: només ha sumat un punt dels últims nou possibles. Tot i això, el vestidor continua ferm en la convicció que el treball acabarà donant fruits. Així ho va expressar Aingeru Olabarrieta, un dels jugadors més destacats de l’inici d’aquesta temporada. El jove extrem, cedit per l’Athletic Club, va assegurar que “l’equip està molt il·lusionat i amb ganes de girar la situació”. Olabarrieta va reconèixer que “venim de tres partits sense guanyar, però les sensacions són bones”, i que el punt sumat a Encamp contra el Granada “serveix per reforçar-nos, encara que els números no ho reflecteixin del tot”.
El futbolista basc va destacar la convicció en la idea de joc que promou Ibai Gómez: “Tenim molt clara la idea, el cos tècnic insisteix que tots juguem al mateix i que lluitem fins al final.” En aquest sentit, l’equip afronta el desplaçament a Màlaga sense excuses, malgrat l’horari poc habitual del partit (diumenge, 14.00 hores): “No és la millor hora per jugar, però ells també ho faran a la mateixa hora. Serà un partit d’igual a igual.” Sobre el seu moment personal, Olabarrieta va assegurar que se sent “cada cop millor i més adaptat a l’equip”, i revela que el tècnic demana als atacants “ser més valents i xutar més a porteria”, un aspecte que l’equip vol millorar amb vista a diumenge.