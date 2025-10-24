ESQUÍ ALPÍ
Els EEBE sub 16 tornen a la neu amb una doble estada als Alps
El grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) sub 16 inicia nova etapa d’entrenaments a la neu amb una doble estada als Alps, que tindrà lloc entre Stubai (Àustria) i Val Senales (Itàlia). L’expedició sortirà aquest diumenge i es mantindrà a fora fins al 6 de novembre, en un bloc de preparació que servirà per mesurar l’evolució tècnica i física dels joves esquiadors. La primera parada serà Stubai, on l’equip s’exercitarà entre el 27 i el 31 d’octubre, aprofitant les bones condicions de la glacera austríaca per treballar aspectes tècnics de gegant i eslàlom. Després, el grup es traslladarà fins a Val Senales, on entrenarà del 2 al 5 de novembre, abans de posar el punt final a l’estada i tornar a Andorra.
El grup anirà a stubai i després, cap a val senales
La concentració reunirà tot el grup sub 16, format per 18 joves talents: Mia Pintado, Gisela Drets, Paula Ledesma, Vicky Gallerani, Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Pol Xampeny, Martí Eudal, Jofre Casal, Iker Cerdà, Jan Fernández, Lluc Garcia, Marc Visa, Roc Vila, Guillem Rous, Manel Romo, Andy Ambor i Aleran Mitjana. L’staff tècnic que els acompanyarà estarà format per Pol Carreras, Marc Oliveras i Robert Solsona.