FUTBOL
Victòria treballada i curta
Tere Morató (88’) i María Ruzafa, de penal (95’), donen el triomf a una selecció femenina que mereix més gols
Amb la darrera Nations League tancada i païda, la selecció femenina tornava a escena amb el primer dels amistosos contra Gibraltar, eina per reconnectar amb el joc i les sensacions. La victòria va trigar, però ho va fer com arriben les coses que valen la pena: tard, amb paciència (2-0). Sense urgències, però amb la voluntat explícita del seleccionador, Albert Panadero, de tenir més pilota, més control de les transicions i una presència més sostinguda en atac, Andorra va sortir entonada des de l’inici. En un partit amb menys continuïtat que l’esperada, l’equip tricolor va imposar ordre i paciència. La brúixola va tornar a ser Tere Morató, omnipresent entre línies, i la connexió amb Chloe Izquierdo va ser el fil conductor d’un joc que, per estones, va acorralar Gibraltar. Al darrere, Maria da Cruz va donar solidesa i criteri, mentre que al davant, Maria Ruzafa va convertir-se en una tortura constant per a la defensa visitant. La davantera del REA de Creta va tenir ocasions de tots els colors: una rosca deliciosa des de la frontal que va topar amb el pal, una acció en què també va fregar el gol en aprofitar una errada rival i, més endavant, guanyada l’esquena amb una passada filtrada de Da Cruz, va voler ajustar massa i l’hipotètic 1 a 0 va marxar fregant el pal. I, com sol passar, la falta de punteria va estar a punt de sortir cara: Joelle Gilbert va intentar sorprendre Alba Martín amb un xut enverinat des de la dreta que es va estavellar al travesser. Amb un 0 a 0 tan injust com incomplet, el partit va arribar al descans.
La segona part va servir per continuar assajant i donar rodatge a la nova fornada. Èlia Quílez va debutar amb l’absoluta substituint Clàudia Plaja i, més tard, Emma Warboys també va tenir el seu bateig en rellevar Laia Sin. Panadero va continuar exigint possessió i calma, però la recompensa no arribava. Les arribades es multiplicaven –Ruzafa, Chloe Izquierdo i Da Cruz van tornar a tenir-les clares–, però el gol es resistia. Fins que, al minut 88, Tere Morató va decidir acabar amb el patiment. Va rebre una passada filtrada d’Emma Duró, va atacar l’espai amb determinació i va definir amb precisió per fer l’1 a 0. Un gol de capitana, de futbolista que entén el moment i que sap llegir el partit com poques. Amb Gibraltar ja rendit, a les acaballes, Ruzafa va obtenir el premi que havia merescut tota la tarda: penal clar de Celecia sobre ella mateixa i execució impecable des dels onze metres per fer el 2 a 0 definitiu. Dissabte, al Nou Estadi de la FAF, arribarà el segon assaig davant Gibraltar, el que servirà perquè una de les pioneres, Marina Fernández, posi un colofó més que brillant a la seva trajectòria amb la selecció femenina.