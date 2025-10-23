FUTBOL
La UE Santa Coloma suma la primera victòria
A l’altre partit, l’FC Santa Coloma supera la Penya per la mínima
La primera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances continua sent un autèntic trencaclosques. Tot i que el campionat ja ha començat amb partits corresponents a jornades posteriors, ahir es van disputar dos dels enfrontaments pendents de l’estrena oficial.
A la Borda Mateu, la UE Santa Coloma va sumar el seu primer triomf de la temporada després d’imposar-se per 0 a 2 a l’FC Ordino. Un gol en pròpia porteria d’Aritz Cuadrado al minut 13 i una diana de Borja Arellano abans del descans van assegurar la victòria dels colomencs, que respiren després d’un inici irregular. A l’altre partit, l’FC Santa Coloma va derrotar per la mínima la Penya Encarnada (1-0) gràcies a un solitari gol de Sascha Andreu al minut 46. L’equip d’Albert Gómez suma així sis punts i es col·loca colíder juntament amb el Ranger’s FC, que té pendent el partit d’aquesta jornada davant el Pas de la Casa, ajornat fins al 16 de novembre. L’ajornament permet al conjunt encampadà guanyar temps per evitar una segona incompareixença i, per tant, l’expulsió de la competició. Després d’aquesta jornada parcial, la lliga continuarà el cap de setmana amb la sisena jornada i els partits que enfrontarà l’Inter Escaldes amb l’FC Ordino, i que obrirà la jornada dissabte, l’Atlètic Escaldes davant l’FC Santa Coloma, el Carroi-Pas de la Casa, el que jugaran l’Esperança amb el Ranger’s i la UE Santa Coloma-Penya Encarnada, que tancarà la data al Nacional.