CURSES DE MUNTANYA
El Trail 100 Andorra ja ha exhaurit els 3.000 dorsals
El Trail 100 Andorra es consolida com una de les cites més potents del calendari europeu de curses de muntanya i totes les seves distàncies llargues –Ultra 105k, Trail 80k, Trail 50k i Trail 21k– han exhaurit dorsals un mes i mig abans que en l’edició anterior. Amb més de 3.000 inscrits ja confirmats i la previsió de superar els 4.000 participants totals, el Trail 100 Andorra manté el seu model de creixement sostingut i controlat. La 50k ha tornat a ser la primera a completar inscripcions, mentre que la 80k ha viscut un creixement notable. Les dades parlen per si soles: un 21% de participació femenina, un 80% de debutants i un augment del 44% en corredors repetidors, amb França, Espanya i Andorra com a principals nacionalitats participants. “Aquest any no tan sols hem crescut en nombre de participants, sinó que hem assolit un rècord històric”, exposa Agustí Pérez, de The Ironman Group.