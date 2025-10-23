POLIESPORTIU
MoraBanc i FC Andorra, amb presència a la Fira
Les dues entitats tornaran a oferir activitats dins del seu espai
La 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella, que se celebra aquest cap de setmana, comptarà amb la presència de les dues entitats esportives professionals del país. Tant el MoraBanc com l’FC Andorra hi tindran un estand propi, amb activitats, concursos i sorpreses pensades per apropar els equips a la ciutadania.
El MoraBanc convertirà l’espai en un punt de trobada ple d’animació i premis i viurà el moment àlgid demà de 18 a 19 hores, amb la visita dels jugadors i el cos tècnic del primer equip, que signaran pòsters i saludaran els aficionats. Durant tot el cap de setmana, el públic podrà participar en un concurs de tir amb recompenses com ara una cadira gaming, una pilota signada o una samarreta del primer equip, a més de bufandes i clauers. Tampoc hi faltarà la mascota, el Brut, ni l’equip d’animació Magic Gleam, que amenitzaran l’ambient amb actuacions i jocs. Per la seva banda, l’FC Andorra repetirà presència amb un estand més ampli i activitats per a tothom. Els visitants podran posar a prova la punteria i tècnica amb un futbolí i un minifutgolf. Els participants podran optar a premis i regals exclusius, incloent-hi samarretes signades. A més, demà a la tarda, abans del desplaçament de l’equip a Màlaga, alguns jugadors del primer equip s’acostaran a la Fira per compartir una estona amb els aficionats.