ESQUÍ ALPÍ
El grup EEBE sub 14 i sub 16 passa el primer test Ironman del curs
Andorra la Vella i Ordino van acollir el primer test Ironman de la temporada per als tecnificats sub 14 i sub 16 d’esquí, una cita clau per mesurar l’estat físic i el nivell de preparació dels joves esportistes abans de l’inici de l’hivern. Un total de 63 tecnificats dels diferents clubs del país van prendre part en aquesta jornada, organitzada per la FAE, que va servir per analitzar la condició física després de setmanes d’entrenaments intensius. Al matí, les proves es van iniciar a l’Estadi Comunal, amb els 3.000 metres llisos, una exigent cursa de fons que permet calibrar la resistència de cada participant. A la tarda, l’activitat es va traslladar al CTEO d’Ordino, on els joves van completar exercicis de coordinació, força i intensitat, centrats en aspectes per al rendiment a la neu. L’objectiu d’aquest test és avaluar l’estat de forma individual i col·lectiu dels esportistes.