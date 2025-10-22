FUTBOL
La selecció femenina s’enfronta avui a Gibraltar
La selecció femenina torna a l’activitat després del tancament de la Nations League, amb dos amistosos davant Gibraltar, el primer aquesta tarda (16.00 h) a l’Estadi Nacional. El tècnic, Albert Panadero, va explicar que l’objectiu és “continuar amb la bona dinàmica, preparar la fase de classificació i provar coses noves”, especialment en l’àmbit ofensiu, en què espera “tenir més moments de pilota i treballar progressions i sortides de joc”. Gibraltar arriba amb seleccionadora nova, Stella Gotal, i diverses incorporacions, però Panadero assegura que el focus és “al cent per cent en nosaltres”. L’equip arriba reforçat pel bon moment de jugadores que competeixen a l’estranger, com Neus Rosas, Ari Pernia, María Ruzafa o Tere Morató. El segon amistós davant Gibraltar es jugarà dissabte a les 11.00 hores al Nou Estadi de la FAF, a Encamp, i també servirà per homenatjar Marina Fernández, que es retira de la selecció.